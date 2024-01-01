Yeni Tayvan dolarından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile TWD → NPR çevirin

1.000 twd
4.228,03 npr

1.00000 TWD = 4.22803 NPR

09:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855111.077489.43381.450721.651060.94791518.3625
1 GBP1.1694411.25995104.5871.696521.930811.1085321.4737
1 USD0.928150.793682183.00891.34651.532450.8798517.0433
1 INR0.01118150.009561410.012046910.01622120.01846130.01059950.205319

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Tayvan dolarından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Nepal Rupisi
1 TWD4.22803 NPR
5 TWD21.14015 NPR
10 TWD42.28030 NPR
20 TWD84.56060 NPR
50 TWD211.40150 NPR
100 TWD422.80300 NPR
250 TWD1057.00750 NPR
500 TWD2114.01500 NPR
1000 TWD4228.03000 NPR
2000 TWD8456.06000 NPR
5000 TWD21140.15000 NPR
10000 TWD42280.30000 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Yeni Tayvan Doları
1 NPR0.23652 TWD
5 NPR1.18258 TWD
10 NPR2.36517 TWD
20 NPR4.73034 TWD
50 NPR11.82585 TWD
100 NPR23.65170 TWD
250 NPR59.12925 TWD
500 NPR118.25850 TWD
1000 NPR236.51700 TWD
2000 NPR473.03400 TWD
5000 NPR1182.58500 TWD
10000 NPR2365.17000 TWD