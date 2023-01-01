bin Nepal rupisinden Yeni Tayvan dolarına

Reel döviz kuru ile NPR → TWD çevirin

1000 npr
242.69 twd

1.00000 NPR = 0.24269 TWD

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

NPR → TWD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 TWD
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nepal rupisinden Yeni Tayvan dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TWD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → TWD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Yeni Tayvan Doları
1 NPR0.24269 TWD
5 NPR1.21344 TWD
10 NPR2.42688 TWD
20 NPR4.85376 TWD
50 NPR12.13440 TWD
100 NPR24.26880 TWD
250 NPR60.67200 TWD
500 NPR121.34400 TWD
1000 NPR242.68800 TWD
2000 NPR485.37600 TWD
5000 NPR1213.44000 TWD
10000 NPR2426.88000 TWD
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Nepal Rupisi
1 TWD4.12051 NPR
5 TWD20.60255 NPR
10 TWD41.20510 NPR
20 TWD82.41020 NPR
50 TWD206.02550 NPR
100 TWD412.05100 NPR
250 TWD1030.12750 NPR
500 TWD2060.25500 NPR
1000 TWD4120.51000 NPR
2000 TWD8241.02000 NPR
5000 TWD20602.55000 NPR
10000 TWD41205.10000 NPR