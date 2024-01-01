Yeni Tayvan dolarından Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile TWD → GTQ çevirin

1.000 twd
248,44 gtq

1.00000 TWD = 0.24844 GTQ

23:51 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8550351.077589.44031.450581.650960.9479418.3634
1 GBP1.1695411.2602104.6061.696541.93091.1086621.4771
1 USD0.928050.793525183.00721.346251.532210.8797517.0426
1 INR0.01118060.009559710.012047110.01621850.01845880.01059850.205315

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Tayvan dolarından Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TWD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TWD → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni Tayvan doları için en iyi döviz çiftleri

TWD → USD

TWD → SGD

TWD → GBP

TWD → CAD

TWD → AUD

TWD → HKD

TWD → JPY

TWD → EUR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni Tayvan Doları / Guatemala Quetzalı
1 TWD0.24844 GTQ
5 TWD1.24218 GTQ
10 TWD2.48437 GTQ
20 TWD4.96874 GTQ
50 TWD12.42185 GTQ
100 TWD24.84370 GTQ
250 TWD62.10925 GTQ
500 TWD124.21850 GTQ
1000 TWD248.43700 GTQ
2000 TWD496.87400 GTQ
5000 TWD1242.18500 GTQ
10000 TWD2484.37000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Yeni Tayvan Doları
1 GTQ4.02517 TWD
5 GTQ20.12585 TWD
10 GTQ40.25170 TWD
20 GTQ80.50340 TWD
50 GTQ201.25850 TWD
100 GTQ402.51700 TWD
250 GTQ1006.29250 TWD
500 GTQ2012.58500 TWD
1000 GTQ4025.17000 TWD
2000 GTQ8050.34000 TWD
5000 GTQ20125.85000 TWD
10000 GTQ40251.70000 TWD