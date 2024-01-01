1 Türk lirasından Peru Nuevo solüne

Reel döviz kuru ile TRY → PEN çevirin

1 try
0,11 pen

1,000 TRY = 0,1145 PEN

01:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,4481,3763,67247,535
1 EUR1,06510,855295,84388,8681,4663,91150,623
1 GBP1,2461,171346,069103,9561,7154,57559,217
1 PKR0,0040,0030,00310,30,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Peru Nuevo solüne para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PEN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → PEN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Peru Nuevo Solü
1 TRY0,11453 PEN
5 TRY0,57267 PEN
10 TRY1,14533 PEN
20 TRY2,29066 PEN
50 TRY5,72665 PEN
100 TRY11,45330 PEN
250 TRY28,63325 PEN
500 TRY57,26650 PEN
1000 TRY114,53300 PEN
2000 TRY229,06600 PEN
5000 TRY572,66500 PEN
10000 TRY1.145,33000 PEN
Çevrim kurları Peru Nuevo Solü / Türk Lirası
1 PEN8,73110 TRY
5 PEN43,65550 TRY
10 PEN87,31100 TRY
20 PEN174,62200 TRY
50 PEN436,55500 TRY
100 PEN873,11000 TRY
250 PEN2.182,77500 TRY
500 PEN4.365,55000 TRY
1000 PEN8.731,10000 TRY
2000 PEN17.462,20000 TRY
5000 PEN43.655,50000 TRY
10000 PEN87.311,00000 TRY