10 bin Türk lirasından Man Adası pounduna

Reel döviz kuru ile TRY → IMP çevirin

10.000 try
248,08 imp

1,000 TRY = 0,02481 IMP

01:34 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,9091,4661,6440,97317,686
1 GBP1,1711,246103,9991,7151,9231,13820,688
1 USD0,9390,803183,4831,3761,5440,91416,607
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türk lirasından Man Adası pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IMP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → IMP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Man Adası poundu
1 TRY0,02481 IMP
5 TRY0,12404 IMP
10 TRY0,24808 IMP
20 TRY0,49616 IMP
50 TRY1,24039 IMP
100 TRY2,48078 IMP
250 TRY6,20195 IMP
500 TRY12,40390 IMP
1000 TRY24,80780 IMP
2000 TRY49,61560 IMP
5000 TRY124,03900 IMP
10000 TRY248,07800 IMP
Çevrim kurları Man Adası poundu / Türk Lirası
1 IMP40,30990 TRY
5 IMP201,54950 TRY
10 IMP403,09900 TRY
20 IMP806,19800 TRY
50 IMP2.015,49500 TRY
100 IMP4.030,99000 TRY
250 IMP10.077,47500 TRY
500 IMP20.154,95000 TRY
1000 IMP40.309,90000 TRY
2000 IMP80.619,80000 TRY
5000 IMP201.549,50000 TRY
10000 IMP403.099,00000 TRY