Tonga pa'angasından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile TOP → NZD çevirin

1.000 top
697,71 nzd

1.00000 TOP = 0.69771 NZD

23:13 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549051.0774589.43481.450461.650630.94788518.365
1 GBP1.1697211.2604104.6211.696751.930911.1087621.4834
1 USD0.928050.793399183.0061.34621.531980.879717.0449
1 INR0.01118130.009558330.012047310.01621810.01845630.0105980.205345

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tonga pa'angasından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TOP → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tonga pa'angası için en iyi döviz çiftleri

TOP → USD

TOP → EUR

TOP → GBP

TOP → INR

TOP → JPY

TOP → RUB

TOP → AUD

TOP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Yeni Zelanda Doları
1 TOP0.69771 NZD
5 TOP3.48855 NZD
10 TOP6.97709 NZD
20 TOP13.95418 NZD
50 TOP34.88545 NZD
100 TOP69.77090 NZD
250 TOP174.42725 NZD
500 TOP348.85450 NZD
1000 TOP697.70900 NZD
2000 TOP1395.41800 NZD
5000 TOP3488.54500 NZD
10000 TOP6977.09000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Tonga Pa'angası
1 NZD1.43326 TOP
5 NZD7.16630 TOP
10 NZD14.33260 TOP
20 NZD28.66520 TOP
50 NZD71.66300 TOP
100 NZD143.32600 TOP
250 NZD358.31500 TOP
500 NZD716.63000 TOP
1000 NZD1433.26000 TOP
2000 NZD2866.52000 TOP
5000 NZD7166.30000 TOP
10000 NZD14332.60000 TOP