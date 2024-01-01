Tonga pa'angasından Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile TOP → JOD çevirin

1.000 top
302,289 jod

1.00000 TOP = 0.30229 JOD

23:09 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854841.0774589.43911.450521.650880.9479318.3661
1 GBP1.1698111.26045104.631.696881.931281.108921.4855
1 USD0.928050.793367183.011.346251.532210.8797517.0459
1 INR0.01118080.009557490.012046710.01621790.01845820.01059810.205348

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tonga pa'angasından Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TOP → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tonga pa'angası için en iyi döviz çiftleri

TOP → USD

TOP → EUR

TOP → GBP

TOP → INR

TOP → JPY

TOP → RUB

TOP → AUD

TOP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Ürdün Dinarı
1 TOP0.30229 JOD
5 TOP1.51144 JOD
10 TOP3.02289 JOD
20 TOP6.04578 JOD
50 TOP15.11445 JOD
100 TOP30.22890 JOD
250 TOP75.57225 JOD
500 TOP151.14450 JOD
1000 TOP302.28900 JOD
2000 TOP604.57800 JOD
5000 TOP1511.44500 JOD
10000 TOP3022.89000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Tonga Pa'angası
1 JOD3.30809 TOP
5 JOD16.54045 TOP
10 JOD33.08090 TOP
20 JOD66.16180 TOP
50 JOD165.40450 TOP
100 JOD330.80900 TOP
250 JOD827.02250 TOP
500 JOD1654.04500 TOP
1000 JOD3308.09000 TOP
2000 JOD6616.18000 TOP
5000 JOD16540.45000 TOP
10000 JOD33080.90000 TOP