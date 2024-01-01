1 Tonga pa'angasından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile TOP → GEL çevirin

1 top
1,12 gel

1,000 TOP = 1,121 GEL

21:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,981,4651,6450,97317,689
1 GBP1,1711,245104,111,7141,9251,13820,697
1 USD0,9390,803183,5931,3761,5450,91416,618
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tonga pa'angasından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TOP → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tonga pa'angası için en iyi döviz çiftleri

TOP → USD

TOP → EUR

TOP → GBP

TOP → INR

TOP → JPY

TOP → RUB

TOP → AUD

TOP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tonga Pa'angası / Gürcistan Larisi
1 TOP1,12103 GEL
5 TOP5,60515 GEL
10 TOP11,21030 GEL
20 TOP22,42060 GEL
50 TOP56,05150 GEL
100 TOP112,10300 GEL
250 TOP280,25750 GEL
500 TOP560,51500 GEL
1000 TOP1.121,03000 GEL
2000 TOP2.242,06000 GEL
5000 TOP5.605,15000 GEL
10000 TOP11.210,30000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Tonga Pa'angası
1 GEL0,89204 TOP
5 GEL4,46019 TOP
10 GEL8,92038 TOP
20 GEL17,84076 TOP
50 GEL44,60190 TOP
100 GEL89,20380 TOP
250 GEL223,00950 TOP
500 GEL446,01900 TOP
1000 GEL892,03800 TOP
2000 GEL1.784,07600 TOP
5000 GEL4.460,19000 TOP
10000 GEL8.920,38000 TOP