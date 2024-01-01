1 Tunus dinarından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile TND → TZS çevirin

1 tnd
817,05 tzs

1,000 TND = 817,0 TZS

20:41 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06589,041,4661,6450,97217,699
1 GBP1,1711,246104,1861,7151,9251,13720,71
1 USD0,9390,803183,611,3761,5450,91316,62
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Tunus dinarından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TND ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TND → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tunus dinarı için en iyi döviz çiftleri

TND → USD

TND → EUR

TND → GBP

TND → INR

TND → JPY

TND → RUB

TND → AUD

TND → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tunus Dinarı / Tanzanya Şilini
1 TND817,04900 TZS
5 TND4.085,24500 TZS
10 TND8.170,49000 TZS
20 TND16.340,98000 TZS
50 TND40.852,45000 TZS
100 TND81.704,90000 TZS
250 TND204.262,25000 TZS
500 TND408.524,50000 TZS
1000 TND817.049,00000 TZS
2000 TND1.634.098,00000 TZS
5000 TND4.085.245,00000 TZS
10000 TND8.170.490,00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Tunus Dinarı
1 TZS0,00122 TND
5 TZS0,00612 TND
10 TZS0,01224 TND
20 TZS0,02448 TND
50 TZS0,06120 TND
100 TZS0,12239 TND
250 TZS0,30598 TND
500 TZS0,61196 TND
1000 TZS1,22392 TND
2000 TZS2,44784 TND
5000 TZS6,11960 TND
10000 TZS12,23920 TND