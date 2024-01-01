Türkmenistan manatından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile TMT → SGD çevirin

1.000 tmt
384,53 sgd

1.00000 TMT = 0.38453 SGD

22:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.0771589.41831.450541.65080.94794518.3673
1 GBP1.1697111.2601104.6061.696911.931191.1088221.487
1 USD0.92840.793588183.01381.346651.532570.880217.0518
1 INR0.01118340.009559710.012046210.0162220.01846160.01060310.205409

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Türkmenistan manatından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TMT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TMT → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türkmenistan manatı için en iyi döviz çiftleri

TMT → USD

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TMT → RUB

TMT → AUD

TMT → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Singapur Doları
1 TMT0.38453 SGD
5 TMT1.92265 SGD
10 TMT3.84529 SGD
20 TMT7.69058 SGD
50 TMT19.22645 SGD
100 TMT38.45290 SGD
250 TMT96.13225 SGD
500 TMT192.26450 SGD
1000 TMT384.52900 SGD
2000 TMT769.05800 SGD
5000 TMT1922.64500 SGD
10000 TMT3845.29000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Türkmenistan Manatı
1 SGD2.60059 TMT
5 SGD13.00295 TMT
10 SGD26.00590 TMT
20 SGD52.01180 TMT
50 SGD130.02950 TMT
100 SGD260.05900 TMT
250 SGD650.14750 TMT
500 SGD1300.29500 TMT
1000 SGD2600.59000 TMT
2000 SGD5201.18000 TMT
5000 SGD13002.95000 TMT
10000 SGD26005.90000 TMT