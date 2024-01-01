Türkmenistan manatından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile TMT → NZD çevirin

1.000 tmt
467,73 nzd

1.00000 TMT = 0.46773 NZD

22:43 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549151.0771589.4291.450541.650680.94793518.3669
1 GBP1.1697111.2601104.6181.696911.931041.1088121.4865
1 USD0.92840.793588183.02371.346651.532450.880217.0514
1 INR0.01118210.009558570.012044710.01622010.0184580.01060180.20538

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Türkmenistan manatından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TMT ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TMT → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türkmenistan manatı için en iyi döviz çiftleri

TMT → USD

TMT → EUR

TMT → GBP

TMT → INR

TMT → JPY

TMT → RUB

TMT → AUD

TMT → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türkmenistan Manatı / Yeni Zelanda Doları
1 TMT0.46773 NZD
5 TMT2.33866 NZD
10 TMT4.67732 NZD
20 TMT9.35464 NZD
50 TMT23.38660 NZD
100 TMT46.77320 NZD
250 TMT116.93300 NZD
500 TMT233.86600 NZD
1000 TMT467.73200 NZD
2000 TMT935.46400 NZD
5000 TMT2338.66000 NZD
10000 TMT4677.32000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Türkmenistan Manatı
1 NZD2.13798 TMT
5 NZD10.68990 TMT
10 NZD21.37980 TMT
20 NZD42.75960 TMT
50 NZD106.89900 TMT
100 NZD213.79800 TMT
250 NZD534.49500 TMT
500 NZD1068.99000 TMT
1000 NZD2137.98000 TMT
2000 NZD4275.96000 TMT
5000 NZD10689.90000 TMT
10000 NZD21379.80000 TMT