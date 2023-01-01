Туркменские манаты в новозеландские доллары

Сконвертируйте TMT в NZD по реальному обменному курсу

1000 tmt
484.75 nzd

1.00000 TMT = 0.48475 NZD

Среднерыночный курс в 9:12 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса TMT к NZD

1 мин. назад 1 TMT → 0 NZD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860651.073589.04091.455881.674730.958618.5318
1GBP1.1619111.24745103.4691.691791.94611.1138121.5347
1USD0.931550.801635182.94451.35621.560060.893117.263
1INR0.01123080.009664720.012056310.01635070.01880850.01076740.208127

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из туркменских манатов в новозеландские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите TMT из выпадающего списка для исходной валюты и NZD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из TMT в NZD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for туркменистанский манат

TMT в USD

TMT в EUR

TMT в GBP

TMT в INR

TMT в JPY

TMT в RUB

TMT в AUD

TMT в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Туркменский манат / Новозеландский доллар
1 TMT0.48475 NZD
5 TMT2.42374 NZD
10 TMT4.84749 NZD
20 TMT9.69498 NZD
50 TMT24.23745 NZD
100 TMT48.47490 NZD
250 TMT121.18725 NZD
500 TMT242.37450 NZD
1000 TMT484.74900 NZD
2000 TMT969.49800 NZD
5000 TMT2423.74500 NZD
10000 TMT4847.49000 NZD
Обменные курсы Новозеландский доллар / Туркменский манат
1 NZD2.06292 TMT
5 NZD10.31460 TMT
10 NZD20.62920 TMT
20 NZD41.25840 TMT
50 NZD103.14600 TMT
100 NZD206.29200 TMT
250 NZD515.73000 TMT
500 NZD1031.46000 TMT
1000 NZD2062.92000 TMT
2000 NZD4125.84000 TMT
5000 NZD10314.60000 TMT
10000 NZD20629.20000 TMT