Tacikistan somonundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile TJS → TRY çevirin

1.000 tjs
2.814,72 try

1.00000 TJS = 2.81472 TRY

22:30 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549751.0771589.4181.450651.650680.94775518.3699
1 GBP1.1696211.2598104.581.696641.930581.1085221.4849
1 USD0.92840.793777183.01351.346751.532450.8799517.0542
1 INR0.01118340.009562020.012046210.01622330.01846020.01060010.205439

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Tacikistan somonundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

TJS → EUR

TJS → GBP

TJS → INR

TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Türk Lirası
1 TJS2.81472 TRY
5 TJS14.07360 TRY
10 TJS28.14720 TRY
20 TJS56.29440 TRY
50 TJS140.73600 TRY
100 TJS281.47200 TRY
250 TJS703.68000 TRY
500 TJS1407.36000 TRY
1000 TJS2814.72000 TRY
2000 TJS5629.44000 TRY
5000 TJS14073.60000 TRY
10000 TJS28147.20000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Tacikistan Somonu
1 TRY0.35528 TJS
5 TRY1.77638 TJS
10 TRY3.55275 TJS
20 TRY7.10550 TJS
50 TRY17.76375 TJS
100 TRY35.52750 TJS
250 TRY88.81875 TJS
500 TRY177.63750 TJS
1000 TRY355.27500 TJS
2000 TRY710.55000 TJS
5000 TRY1776.37500 TJS
10000 TRY3552.75000 TJS