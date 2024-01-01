Tacikistan somonundan Mauritius rupisine

Reel döviz kuru ile TJS → MUR çevirin

1.000 tjs
4.233,37 mur

1.00000 TJS = 4.23337 MUR

18:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551751.0771589.44551.450541.65080.94772518.3728
1 GBP1.1693511.2595104.5881.696111.930271.1082221.4832
1 USD0.92840.793966183.0391.346651.532570.880117.0569
1 INR0.011180.009561360.012042510.01621710.0184560.01059860.205408

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Tacikistan somonundan Mauritius rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TJS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TJS → MUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tacikistan somonu için en iyi döviz çiftleri

TJS → USD

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TJS → JPY

TJS → RUB

TJS → AUD

TJS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tacikistan Somonu / Mauritius Rupisi
1 TJS4.23337 MUR
5 TJS21.16685 MUR
10 TJS42.33370 MUR
20 TJS84.66740 MUR
50 TJS211.66850 MUR
100 TJS423.33700 MUR
250 TJS1058.34250 MUR
500 TJS2116.68500 MUR
1000 TJS4233.37000 MUR
2000 TJS8466.74000 MUR
5000 TJS21166.85000 MUR
10000 TJS42333.70000 MUR
Çevrim kurları Mauritius Rupisi / Tacikistan Somonu
1 MUR0.23622 TJS
5 MUR1.18109 TJS
10 MUR2.36218 TJS
20 MUR4.72436 TJS
50 MUR11.81090 TJS
100 MUR23.62180 TJS
250 MUR59.05450 TJS
500 MUR118.10900 TJS
1000 MUR236.21800 TJS
2000 MUR472.43600 TJS
5000 MUR1181.09000 TJS
10000 MUR2362.18000 TJS