Tayland bahtından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile THB → BWP çevirin

1.000 thb
380,51 bwp

1.00000 THB = 0.38051 BWP

22:03 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPINRZARSGD
1 USD10.92861.34661.532680.7940683.020118.95051.34575
1 EUR1.076911.450151.650550.85491589.404320.40781.44924
1 CAD0.7426110.68958211.138190.58967861.651614.07290.999369
1 AUD0.652450.6058590.87858910.51808554.166512.36430.878035

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Tayland bahtından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak THB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut THB → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Tayland bahtı için en iyi döviz çiftleri

THB → USD

THB → EUR

THB → CAD

THB → AUD

THB → GBP

THB → INR

THB → ZAR

THB → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Tayland Bahtı / Botsvana Pulası
1 THB0.38051 BWP
5 THB1.90257 BWP
10 THB3.80514 BWP
20 THB7.61028 BWP
50 THB19.02570 BWP
100 THB38.05140 BWP
250 THB95.12850 BWP
500 THB190.25700 BWP
1000 THB380.51400 BWP
2000 THB761.02800 BWP
5000 THB1902.57000 BWP
10000 THB3805.14000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Tayland Bahtı
1 BWP2.62803 THB
5 BWP13.14015 THB
10 BWP26.28030 THB
20 BWP52.56060 THB
50 BWP131.40150 THB
100 BWP262.80300 THB
250 BWP657.00750 THB
500 BWP1314.01500 THB
1000 BWP2628.03000 THB
2000 BWP5256.06000 THB
5000 BWP13140.15000 THB
10000 BWP26280.30000 THB