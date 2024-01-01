Svaziland lilangenisinden İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile SZL → SEK çevirin

1.000 szl
551,74 sek

1.00000 SZL = 0.55174 SEK

21:57 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549151.0772589.40491.450411.651080.94786518.3586
1 GBP1.1697111.2601104.581.69661.931341.1087221.4748
1 USD0.928250.793588182.99361.34641.532680.879917.0421
1 INR0.01118510.009562040.012049110.01622290.01846750.0106020.205342

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Svaziland lilangenisinden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SZL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SZL → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Svaziland lilangenisi için en iyi döviz çiftleri

SZL → EUR

SZL → SGD

SZL → USD

SZL → AUD

SZL → CAD

SZL → GBP

SZL → INR

SZL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / İsveç Kronu
1 SZL0.55174 SEK
5 SZL2.75869 SEK
10 SZL5.51738 SEK
20 SZL11.03476 SEK
50 SZL27.58690 SEK
100 SZL55.17380 SEK
250 SZL137.93450 SEK
500 SZL275.86900 SEK
1000 SZL551.73800 SEK
2000 SZL1103.47600 SEK
5000 SZL2758.69000 SEK
10000 SZL5517.38000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Svaziland Lilangenisi
1 SEK1.81245 SZL
5 SEK9.06225 SZL
10 SEK18.12450 SZL
20 SEK36.24900 SZL
50 SEK90.62250 SZL
100 SEK181.24500 SZL
250 SEK453.11250 SZL
500 SEK906.22500 SZL
1000 SEK1812.45000 SZL
2000 SEK3624.90000 SZL
5000 SEK9062.25000 SZL
10000 SEK18124.50000 SZL