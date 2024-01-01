100 İsveç kronundan Svaziland lilangenisine

Reel döviz kuru ile SEK → SZL çevirin

100 sek
172,70 szl

1,000kr SEK = 1,727L SZL

17:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → SZL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → SZLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,75671,8252
Düşük1,68971,6890
Ortalama1,71281,7271
Değişim-1.69%0.92%
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1 SEK → SZL istatistikleri

SEK → SZL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,7567, en düşük 1,6897 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,7128 oldu. SEK → SZL kurundaki değişiklik -1.69 değerindeydi.

SEK → SZL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,8252, en düşük 1,6890 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,7271 oldu. SEK → SZL kurundaki değişiklik 0.92 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7826,83910,9683,7951,3873,933
1 EUR1,09110,8537,46211,95891,4241,5134,291
1 GBP1,2791,17318,75114,023107,2111,7745,032
1 DKK0,1460,1340,11411,60312,2520,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Svaziland lilangenisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SZL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → SZL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

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SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Svaziland Lilangenisi
1 SEK1,72695 SZL
5 SEK8,63475 SZL
10 SEK17,26950 SZL
20 SEK34,53900 SZL
50 SEK86,34750 SZL
100 SEK172,69500 SZL
250 SEK431,73750 SZL
500 SEK863,47500 SZL
1000 SEK1.726,95000 SZL
2000 SEK3.453,90000 SZL
5000 SEK8.634,75000 SZL
10000 SEK17.269,50000 SZL
Çevrim kurları Svaziland Lilangenisi / İsveç Kronu
1 SZL0,57906 SEK
5 SZL2,89528 SEK
10 SZL5,79055 SEK
20 SZL11,58110 SEK
50 SZL28,95275 SEK
100 SZL57,90550 SEK
250 SZL144,76375 SEK
500 SZL289,52750 SEK
1000 SZL579,05500 SEK
2000 SZL1.158,11000 SEK
5000 SZL2.895,27500 SEK
10000 SZL5.790,55000 SEK