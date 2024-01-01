Sierra Leone leonesinden Bahreyn dinarına

Reel döviz kuru ile SLL → BHD çevirin

1.000 sll
0,017 bhd

1.00000 SLL = 0.00002 BHD

21:04 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDSGDCADEURINRZARAUDGBP
1 USD11.34551.346750.928482.999418.94681.532920.793808
1 SGD0.74321811.000930.68998661.686714.08161.139290.589973
1 CAD0.7425280.99907210.68934561.629414.06851.138240.589425
1 EUR1.077151.449311.45065189.402820.40851.651180.85504

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Sierra Leone leonesinden Bahreyn dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SLL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BHD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SLL → BHD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sierra Leone leonesi için en iyi döviz çiftleri

SLL → USD

SLL → SGD

SLL → CAD

SLL → EUR

SLL → INR

SLL → ZAR

SLL → AUD

SLL → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sierra Leone Leonesi / Bahreyn Dinarı
1 SLL0.00002 BHD
5 SLL0.00008 BHD
10 SLL0.00017 BHD
20 SLL0.00033 BHD
50 SLL0.00083 BHD
100 SLL0.00166 BHD
250 SLL0.00415 BHD
500 SLL0.00831 BHD
1000 SLL0.01662 BHD
2000 SLL0.03323 BHD
5000 SLL0.08309 BHD
10000 SLL0.16617 BHD
Çevrim kurları Bahreyn Dinarı / Sierra Leone Leonesi
1 BHD60178.00000 SLL
5 BHD300890.00000 SLL
10 BHD601780.00000 SLL
20 BHD1203560.00000 SLL
50 BHD3008900.00000 SLL
100 BHD6017800.00000 SLL
250 BHD15044500.00000 SLL
500 BHD30089000.00000 SLL
1000 BHD60178000.00000 SLL
2000 BHD120356000.00000 SLL
5000 BHD300890000.00000 SLL
10000 BHD601780000.00000 SLL