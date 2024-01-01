Saint Helena poundundan Türk lirasına

Reel döviz kuru ile SHP → TRY çevirin

1.000 shp
38.700,10 try

1.00000 SHP = 38.70010 TRY

21:01 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855121.0770589.39891.450731.651280.947918.3575
1 GBP1.1694311.25955104.5471.696551.931081.108521.468
1 USD0.928450.793934183.00351.346951.533150.8800517.0442
1 INR0.01118580.009565070.012047710.01622760.0184710.01060260.205343

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Türk Lirası
1 SHP38.70010 TRY
5 SHP193.50050 TRY
10 SHP387.00100 TRY
20 SHP774.00200 TRY
50 SHP1935.00500 TRY
100 SHP3870.01000 TRY
250 SHP9675.02500 TRY
500 SHP19350.05000 TRY
1000 SHP38700.10000 TRY
2000 SHP77400.20000 TRY
5000 SHP193500.50000 TRY
10000 SHP387001.00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Saint Helena Poundu
1 TRY0.02584 SHP
5 TRY0.12920 SHP
10 TRY0.25840 SHP
20 TRY0.51680 SHP
50 TRY1.29199 SHP
100 TRY2.58398 SHP
250 TRY6.45995 SHP
500 TRY12.91990 SHP
1000 TRY25.83980 SHP
2000 TRY51.67960 SHP
5000 TRY129.19900 SHP
10000 TRY258.39800 SHP