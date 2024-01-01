Saint Helena poundundan Katar riyaline

Reel döviz kuru ile SHP → QAR çevirin

1.000 shp
4.593,63 qar

1.00000 SHP = 4.59363 QAR

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.7938710.928351.533151.3455518.94921.346851.63773
1 GBP1.2596511.169451.931241.6949223.86941.696562.06297
1 EUR1.077150.855111.651441.4493620.41111.450761.76408
1 AUD0.652250.5178030.60553310.87763512.35960.8784831.06821

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Katar riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak QAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → QAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Katar Riyali
1 SHP4.59363 QAR
5 SHP22.96815 QAR
10 SHP45.93630 QAR
20 SHP91.87260 QAR
50 SHP229.68150 QAR
100 SHP459.36300 QAR
250 SHP1148.40750 QAR
500 SHP2296.81500 QAR
1000 SHP4593.63000 QAR
2000 SHP9187.26000 QAR
5000 SHP22968.15000 QAR
10000 SHP45936.30000 QAR
Çevrim kurları Katar Riyali / Saint Helena Poundu
1 QAR0.21769 SHP
5 QAR1.08847 SHP
10 QAR2.17693 SHP
20 QAR4.35386 SHP
50 QAR10.88465 SHP
100 QAR21.76930 SHP
250 QAR54.42325 SHP
500 QAR108.84650 SHP
1000 QAR217.69300 SHP
2000 QAR435.38600 SHP
5000 QAR1088.46500 SHP
10000 QAR2176.93000 SHP