Saint Helena poundundan Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile SHP → MRU çevirin

1.000 shp
50.366,70 mru

1.00000 SHP = 50.36670 MRU

20:56 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855051.077189.4011.450691.651490.9477918.3663
1 GBP1.1695211.2597104.5571.696631.931461.1084621.4799
1 USD0.928450.79384183.00161.346851.533270.8799517.0516
1 INR0.01118560.009564150.01204810.01622680.01847280.01060160.205437

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Saint Helena poundundan Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Moritanya Ouguiyası
1 SHP50.36670 MRU
5 SHP251.83350 MRU
10 SHP503.66700 MRU
20 SHP1007.33400 MRU
50 SHP2518.33500 MRU
100 SHP5036.67000 MRU
250 SHP12591.67500 MRU
500 SHP25183.35000 MRU
1000 SHP50366.70000 MRU
2000 SHP100733.40000 MRU
5000 SHP251833.50000 MRU
10000 SHP503667.00000 MRU
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Saint Helena Poundu
1 MRU0.01985 SHP
5 MRU0.09927 SHP
10 MRU0.19854 SHP
20 MRU0.39709 SHP
50 MRU0.99272 SHP
100 MRU1.98544 SHP
250 MRU4.96360 SHP
500 MRU9.92720 SHP
1000 MRU19.85440 SHP
2000 MRU39.70880 SHP
5000 MRU99.27200 SHP
10000 MRU198.54400 SHP