20 Moritanya ouguiyasından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile MRU → SHP çevirin

20 mru
0,41 shp

1,000 MRU = 0,02026 SHP

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Saint Helena Poundu
1 MRU0,02026 SHP
5 MRU0,10129 SHP
10 MRU0,20257 SHP
20 MRU0,40515 SHP
50 MRU1,01287 SHP
100 MRU2,02574 SHP
250 MRU5,06435 SHP
500 MRU10,12870 SHP
1000 MRU20,25740 SHP
2000 MRU40,51480 SHP
5000 MRU101,28700 SHP
10000 MRU202,57400 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Moritanya Ouguiyası
1 SHP49,36460 MRU
5 SHP246,82300 MRU
10 SHP493,64600 MRU
20 SHP987,29200 MRU
50 SHP2.468,23000 MRU
100 SHP4.936,46000 MRU
250 SHP12.341,15000 MRU
500 SHP24.682,30000 MRU
1000 SHP49.364,60000 MRU
2000 SHP98.729,20000 MRU
5000 SHP246.823,00000 MRU
10000 SHP493.646,00000 MRU