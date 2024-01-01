Saint Helena poundundan Liberya dolarına

Reel döviz kuru ile SHP → LRD çevirin

1.000 shp
239.919 lrd

1.00000 SHP = 239.91900 LRD

20:55 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDSGDZARCADNZD
1 USD10.7938710.928451.533151.3455518.9521.346851.6376
1 GBP1.2596511.169551.931241.6949223.87291.696562.0628
1 EUR1.077050.8550311.651281.4492220.41231.450621.76378
1 AUD0.652250.5178030.60558910.87763512.36140.8784831.06812

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Saint Helena poundundan Liberya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LRD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → LRD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

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SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Liberya Doları
1 SHP239.91900 LRD
5 SHP1199.59500 LRD
10 SHP2399.19000 LRD
20 SHP4798.38000 LRD
50 SHP11995.95000 LRD
100 SHP23991.90000 LRD
250 SHP59979.75000 LRD
500 SHP119959.50000 LRD
1000 SHP239919.00000 LRD
2000 SHP479838.00000 LRD
5000 SHP1199595.00000 LRD
10000 SHP2399190.00000 LRD
Çevrim kurları Liberya Doları / Saint Helena Poundu
1 LRD0.00417 SHP
5 LRD0.02084 SHP
10 LRD0.04168 SHP
20 LRD0.08336 SHP
50 LRD0.20840 SHP
100 LRD0.41681 SHP
250 LRD1.04202 SHP
500 LRD2.08404 SHP
1000 LRD4.16807 SHP
2000 LRD8.33614 SHP
5000 LRD20.84035 SHP
10000 LRD41.68070 SHP