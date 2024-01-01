1 Liberya dolarından Saint Helena pounduna

Reel döviz kuru ile LRD → SHP çevirin

1 lrd
0,00 shp

1,000L$ LRD = 0,004010£ SHP

09:51 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → SHPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00410,0041
Düşük0,00390,0039
Ortalama0,00400,0040
Değişim-1.11%-2.76%
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1 LRD → SHP istatistikleri

LRD → SHP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0041, en düşük 0,0039 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0040 oldu. LRD → SHP kurundaki değişiklik -1.11 değerindeydi.

LRD → SHP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0041, en düşük 0,0039 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0040 oldu. LRD → SHP kurundaki değişiklik -2.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2220,9270,7831,33883,7371,683
1 CAD0,723113,1740,6710,5660,96760,5411,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,5950,092
1 EUR1,0781,49119,64810,8451,44390,291,814

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Saint Helena pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SHP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → SHP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Saint Helena Poundu
1 LRD0,00401 SHP
5 LRD0,02005 SHP
10 LRD0,04010 SHP
20 LRD0,08020 SHP
50 LRD0,20049 SHP
100 LRD0,40098 SHP
250 LRD1,00245 SHP
500 LRD2,00491 SHP
1000 LRD4,00981 SHP
2000 LRD8,01962 SHP
5000 LRD20,04905 SHP
10000 LRD40,09810 SHP
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Liberya Doları
1 SHP249,38900 LRD
5 SHP1.246,94500 LRD
10 SHP2.493,89000 LRD
20 SHP4.987,78000 LRD
50 SHP12.469,45000 LRD
100 SHP24.938,90000 LRD
250 SHP62.347,25000 LRD
500 SHP124.694,50000 LRD
1000 SHP249.389,00000 LRD
2000 SHP498.778,00000 LRD
5000 SHP1.246.945,00000 LRD
10000 SHP2.493.890,00000 LRD