Saint Helena poundundan Ürdün dinarına

Reel döviz kuru ile SHP → JOD çevirin

1.000 shp
893,218 jod

1.00000 SHP = 0.89322 JOD

20:54 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855051.0770589.41.450731.651410.9477318.3664
1 GBP1.1695211.25965104.5571.696691.931391.1083921.4802
1 USD0.928450.793871183.00451.346951.533270.8799517.0525
1 INR0.01118570.00956420.012047510.01622740.01847220.01060120.205441

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Saint Helena poundundan Ürdün dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JOD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → JOD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Ürdün Dinarı
1 SHP0.89322 JOD
5 SHP4.46609 JOD
10 SHP8.93218 JOD
20 SHP17.86436 JOD
50 SHP44.66090 JOD
100 SHP89.32180 JOD
250 SHP223.30450 JOD
500 SHP446.60900 JOD
1000 SHP893.21800 JOD
2000 SHP1786.43600 JOD
5000 SHP4466.09000 JOD
10000 SHP8932.18000 JOD
Çevrim kurları Ürdün Dinarı / Saint Helena Poundu
1 JOD1.11955 SHP
5 JOD5.59775 SHP
10 JOD11.19550 SHP
20 JOD22.39100 SHP
50 JOD55.97750 SHP
100 JOD111.95500 SHP
250 JOD279.88750 SHP
500 JOD559.77500 SHP
1000 JOD1119.55000 SHP
2000 JOD2239.10000 SHP
5000 JOD5597.75000 SHP
10000 JOD11195.50000 SHP