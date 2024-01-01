Saint Helena poundundan Macar forintine

Reel döviz kuru ile SHP → HUF çevirin

1.000 shp
455.125 huf

1.00000 SHP = 455.12500 HUF

20:53 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855031.0770589.39831.450621.651410.947718.3664
1 GBP1.1695511.25965104.5551.696561.931391.1083821.4802
1 USD0.928450.793871183.00291.346851.533270.8799517.0525
1 INR0.01118590.009564380.012047810.01622650.01847250.01060140.205445

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Saint Helena poundundan Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SHP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SHP → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Saint Helena poundu için en iyi döviz çiftleri

SHP → USD

SHP → GBP

SHP → EUR

SHP → AUD

SHP → SGD

SHP → ZAR

SHP → CAD

SHP → NZD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Saint Helena Poundu / Macar Forinti
1 SHP455.12500 HUF
5 SHP2275.62500 HUF
10 SHP4551.25000 HUF
20 SHP9102.50000 HUF
50 SHP22756.25000 HUF
100 SHP45512.50000 HUF
250 SHP113781.25000 HUF
500 SHP227562.50000 HUF
1000 SHP455125.00000 HUF
2000 SHP910250.00000 HUF
5000 SHP2275625.00000 HUF
10000 SHP4551250.00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / Saint Helena Poundu
2000 HUF4.39440 SHP
5000 HUF10.98600 SHP
10000 HUF21.97200 SHP
15000 HUF32.95800 SHP
20000 HUF43.94400 SHP
30000 HUF65.91600 SHP
40000 HUF87.88800 SHP
50000 HUF109.86000 SHP
60000 HUF131.83200 SHP
100000 HUF219.72000 SHP
150000 HUF329.58000 SHP
200000 HUF439.44000 SHP