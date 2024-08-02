250 İsveç kronundan Ukrayna grivnasına

Reel döviz kuru ile SEK → UAH çevirin

250 sek
967,37 uah

1,000kr SEK = 3,869₴ UAH

17:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → UAH çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → UAHSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,89693,8969
Düşük3,75963,5924
Ortalama3,83463,7877
Değişim0.08%6.76%
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1 SEK → UAH istatistikleri

SEK → UAH kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,8969, en düşük 3,7596 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,8346 oldu. SEK → UAH kurundaki değişiklik 0.08 değerindeydi.

SEK → UAH kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,8969, en düşük 3,5924 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,7877 oldu. SEK → UAH kurundaki değişiklik 6.76 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83810,96183,7851,3873,932
1 EUR1,09110,8537,46211,9691,4261,5134,291
1 GBP1,281,17318,75114,025107,2111,7745,032
1 DKK0,1460,1340,11411,60312,2520,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Ukrayna grivnasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UAH seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → UAH kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Ukrayna Grivnası
1 SEK3,86947 UAH
5 SEK19,34735 UAH
10 SEK38,69470 UAH
20 SEK77,38940 UAH
50 SEK193,47350 UAH
100 SEK386,94700 UAH
250 SEK967,36750 UAH
500 SEK1.934,73500 UAH
1000 SEK3.869,47000 UAH
2000 SEK7.738,94000 UAH
5000 SEK19.347,35000 UAH
10000 SEK38.694,70000 UAH
Çevrim kurları Ukrayna Grivnası / İsveç Kronu
1 UAH0,25843 SEK
5 UAH1,29217 SEK
10 UAH2,58433 SEK
20 UAH5,16866 SEK
50 UAH12,92165 SEK
100 UAH25,84330 SEK
250 UAH64,60825 SEK
500 UAH129,21650 SEK
1000 UAH258,43300 SEK
2000 UAH516,86600 SEK
5000 UAH1.292,16500 SEK
10000 UAH2.584,33000 SEK