2.000 İsveç kronundan Seyşeller rupisine

Reel döviz kuru ile SEK → SCR çevirin

2.000 sek
2.834,78 scr

1,000kr SEK = 1,417₨ SCR

17:24 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → SCR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → SCRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,41911,4191
Düşük1,24981,2259
Ortalama1,31881,3052
Değişim7.10%12.36%
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1 SEK → SCR istatistikleri

SEK → SCR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,4191, en düşük 1,2498 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,3188 oldu. SEK → SCR kurundaki değişiklik 7.10 değerindeydi.

SEK → SCR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,4191, en düşük 1,2259 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,3052 oldu. SEK → SCR kurundaki değişiklik 12.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9170,7826,8410,95983,7891,3873,933
1 EUR1,09110,8537,46211,95591,411,5134,291
1 GBP1,2791,17318,75214,022107,2041,7745,033
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,250,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Seyşeller rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SCR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → SCR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

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SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Seyşeller Rupisi
1 SEK1,41739 SCR
5 SEK7,08695 SCR
10 SEK14,17390 SCR
20 SEK28,34780 SCR
50 SEK70,86950 SCR
100 SEK141,73900 SCR
250 SEK354,34750 SCR
500 SEK708,69500 SCR
1000 SEK1.417,39000 SCR
2000 SEK2.834,78000 SCR
5000 SEK7.086,95000 SCR
10000 SEK14.173,90000 SCR
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / İsveç Kronu
1 SCR0,70552 SEK
5 SCR3,52760 SEK
10 SCR7,05520 SEK
20 SCR14,11040 SEK
50 SCR35,27600 SEK
100 SCR70,55200 SEK
250 SCR176,38000 SEK
500 SCR352,76000 SEK
1000 SCR705,52000 SEK
2000 SCR1.411,04000 SEK
5000 SCR3.527,60000 SEK
10000 SCR7.055,20000 SEK