20 Seyşeller rupisinden İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile SCR → SEK çevirin

20 scr
14,10 sek

1,000₨ SCR = 0,7049kr SEK

14:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → SEK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,80010,8157
Düşük0,70470,7047
Ortalama0,75920,7668
Değişim-6.65%-11.01%
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1 SCR → SEK istatistikleri

SCR → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,8001, en düşük 0,7047 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,7592 oldu. SCR → SEK kurundaki değişiklik -6.65 değerindeydi.

SCR → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,8157, en düşük 0,7047 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,7668 oldu. SCR → SEK kurundaki değişiklik -11.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,09191,4121,511,670,93920,716
1 GBP1,17611,284107,5381,7761,9641,10524,371
1 USD0,9160,779183,7721,3841,530,86118,985
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / İsveç Kronu
1 SCR0,70487 SEK
5 SCR3,52432 SEK
10 SCR7,04865 SEK
20 SCR14,09730 SEK
50 SCR35,24325 SEK
100 SCR70,48650 SEK
250 SCR176,21625 SEK
500 SCR352,43250 SEK
1000 SCR704,86500 SEK
2000 SCR1.409,73000 SEK
5000 SCR3.524,32500 SEK
10000 SCR7.048,65000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Seyşeller Rupisi
1 SEK1,41871 SCR
5 SEK7,09355 SCR
10 SEK14,18710 SCR
20 SEK28,37420 SCR
50 SEK70,93550 SCR
100 SEK141,87100 SCR
250 SEK354,67750 SCR
500 SEK709,35500 SCR
1000 SEK1.418,71000 SCR
2000 SEK2.837,42000 SCR
5000 SEK7.093,55000 SCR
10000 SEK14.187,10000 SCR