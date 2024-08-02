5.000 İsveç kronundan Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile SEK → SAR çevirin

5.000 sek
1.775,09 sar

1,000kr SEK = 0,3550SR SAR

17:22 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → SAR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SEK → SARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,35810,3612
Düşük0,34610,3437
Ortalama0,35280,3532
Değişim-0.75%2.36%
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1 SEK → SAR istatistikleri

SEK → SAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3581, en düşük 0,3461 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3528 oldu. SEK → SAR kurundaki değişiklik -0.75 değerindeydi.

SEK → SAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3612, en düşük 0,3437 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3532 oldu. SEK → SAR kurundaki değişiklik 2.36 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83810,95583,7941,3863,932
1 EUR1,09110,8537,46211,95491,4321,5134,291
1 GBP1,281,17318,75114,019107,2321,7745,032
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2530,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Arabistan Riyali
1 SEK0,35502 SAR
5 SEK1,77509 SAR
10 SEK3,55019 SAR
20 SEK7,10038 SAR
50 SEK17,75095 SAR
100 SEK35,50190 SAR
250 SEK88,75475 SAR
500 SEK177,50950 SAR
1000 SEK355,01900 SAR
2000 SEK710,03800 SAR
5000 SEK1.775,09500 SAR
10000 SEK3.550,19000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / İsveç Kronu
1 SAR2,81675 SEK
5 SAR14,08375 SEK
10 SAR28,16750 SEK
20 SAR56,33500 SEK
50 SAR140,83750 SEK
100 SAR281,67500 SEK
250 SAR704,18750 SEK
500 SAR1.408,37500 SEK
1000 SAR2.816,75000 SEK
2000 SAR5.633,50000 SEK
5000 SAR14.083,75000 SEK
10000 SAR28.167,50000 SEK