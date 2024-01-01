100 Arabistan riyalinden İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile SAR → SEK çevirin

100 sar
285,80 sek

1,000SR SAR = 2,858kr SEK

09:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → SEK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek2,88932,9094
Düşük2,79272,7682
Ortalama2,83632,8319
Değişim2.21%-0.89%
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1 SAR → SEK istatistikleri

SAR → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 2,8893, en düşük 2,7927 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 2,8363 oldu. SAR → SEK kurundaki değişiklik 2.21 değerindeydi.

SAR → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 2,9094, en düşük 2,7682 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 2,8319 oldu. SAR → SEK kurundaki değişiklik -0.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,748278,91,3880,92457,9691,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,348200,97310,66641,7721,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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SAR → PHP

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SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / İsveç Kronu
1 SAR2,85801 SEK
5 SAR14,29005 SEK
10 SAR28,58010 SEK
20 SAR57,16020 SEK
50 SAR142,90050 SEK
100 SAR285,80100 SEK
250 SAR714,50250 SEK
500 SAR1.429,00500 SEK
1000 SAR2.858,01000 SEK
2000 SAR5.716,02000 SEK
5000 SAR14.290,05000 SEK
10000 SAR28.580,10000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Arabistan Riyali
1 SEK0,34989 SAR
5 SEK1,74947 SAR
10 SEK3,49893 SAR
20 SEK6,99786 SAR
50 SEK17,49465 SAR
100 SEK34,98930 SAR
250 SEK87,47325 SAR
500 SEK174,94650 SAR
1000 SEK349,89300 SAR
2000 SEK699,78600 SAR
5000 SEK1.749,46500 SAR
10000 SEK3.498,93000 SAR