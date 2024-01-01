5.000 İsveç kronundan Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile SEK → NGN çevirin

5.000 sek
753.310 ngn

1,000kr SEK = 150,7₦ NGN

16:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → NGN çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek155,1750155,1750
Düşük145,5350126,0100
Ortalama149,5018142,4922
Değişim3.21%18.11%
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1 SEK → NGN istatistikleri

SEK → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 155,1750, en düşük 145,5350 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 149,5018 oldu. SEK → NGN kurundaki değişiklik 3.21 değerindeydi.

SEK → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 155,1750, en düşük 126,0100 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 142,4922 oldu. SEK → NGN kurundaki değişiklik 18.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83810,95783,7941,3863,93
1 EUR1,09110,8537,46311,95891,4531,5134,29
1 GBP1,2791,17218,74614,015107,1771,7735,027
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2550,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

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SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Nijerya Nairası
1 SEK150,66200 NGN
5 SEK753,31000 NGN
10 SEK1.506,62000 NGN
20 SEK3.013,24000 NGN
50 SEK7.533,10000 NGN
100 SEK15.066,20000 NGN
250 SEK37.665,50000 NGN
500 SEK75.331,00000 NGN
1000 SEK150.662,00000 NGN
2000 SEK301.324,00000 NGN
5000 SEK753.310,00000 NGN
10000 SEK1.506.620,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / İsveç Kronu
1 NGN0,00664 SEK
5 NGN0,03319 SEK
10 NGN0,06637 SEK
20 NGN0,13275 SEK
50 NGN0,33187 SEK
100 NGN0,66374 SEK
250 NGN1,65934 SEK
500 NGN3,31868 SEK
1000 NGN6,63736 SEK
2000 NGN13,27472 SEK
5000 NGN33,18680 SEK
10000 NGN66,37360 SEK