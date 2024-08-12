1 İsveç kronundan Macar forintine

Reel döviz kuru ile SEK → HUF çevirin

1 sek
34 huf

1,000kr SEK = 34,36Ft HUF

03:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → HUF çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → HUFSon 30 günSon 90 gün
Yüksek34,754035,3733
Düşük33,280533,0074
Ortalama33,953034,2313
Değişim0.68%4.09%
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1 SEK → HUF istatistikleri

SEK → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 34,7540, en düşük 33,2805 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 33,9530 oldu. SEK → HUF kurundaki değişiklik 0.68 değerindeydi.

SEK → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,3733, en düşük 33,0074 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 34,2313 oldu. SEK → HUF kurundaki değişiklik 4.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80683,9471,3743,959
1 EUR1,09110,8557,46311,79591,6241,4994,321
1 GBP1,2761,16918,72413,788107,1121,7535,051
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2770,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Macar Forinti
1 SEK34,35620 HUF
5 SEK171,78100 HUF
10 SEK343,56200 HUF
20 SEK687,12400 HUF
50 SEK1.717,81000 HUF
100 SEK3.435,62000 HUF
250 SEK8.589,05000 HUF
500 SEK17.178,10000 HUF
1000 SEK34.356,20000 HUF
2000 SEK68.712,40000 HUF
5000 SEK171.781,00000 HUF
10000 SEK343.562,00000 HUF
Çevrim kurları Macar Forinti / İsveç Kronu
2000 HUF58,21380 SEK
5000 HUF145,53450 SEK
10000 HUF291,06900 SEK
15000 HUF436,60350 SEK
20000 HUF582,13800 SEK
30000 HUF873,20700 SEK
40000 HUF1.164,27600 SEK
50000 HUF1.455,34500 SEK
60000 HUF1.746,41400 SEK
100000 HUF2.910,69000 SEK
150000 HUF4.366,03500 SEK
200000 HUF5.821,38000 SEK