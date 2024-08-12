İsveç kronundan Macar forintine Geçmiş Döviz Kurları
İsveç kronundan Macar forintine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, İsveç kronundan (SEK) Macar forintine (HUF) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 12-08-2019 ile 12-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SEK - HUF için tarihi verilerin detaylarını içerir.
İsveç kronu → Macar forinti döviz kuru geçmişi
Bugünün İsveç kronu Macar forintine döviz kuru şu anda 34,357, dünden bu yana %0.090 değerinde değişti. İsveç kronu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-0.457 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada İsveç kronu Macar forintine döviz kuru en yüksek değeri 34,993 (07-08-2024) ile en düşük değeri 34,258 (05-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-0.556 düşüş ile 05-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsveç kronundan Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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