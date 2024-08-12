5 İsveç kronundan Macar forintine
Reel döviz kuru ile SEK → HUF çevirin
|1 SEK → HUF
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|34,7540
|35,3733
|Düşük
|33,2805
|33,0074
|Ortalama
|33,9527
|34,2312
|Değişim
|0.66%
|4.07%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 SEK → HUF istatistikleri
SEK → HUF kurunun performansı son 30 günde en yüksek 34,7540, en düşük 33,2805 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 33,9527 oldu. SEK → HUF kurundaki değişiklik 0.66 değerindeydi.
SEK → HUF kurunun performansı son 90 günde en yüksek 35,3733, en düşük 33,0074 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 34,2312 oldu. SEK → HUF kurundaki değişiklik 4.07 değerindeydi.
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Banka ve diğer transfer hizmetlerinin küçük bir sırrı var. Haberiniz olmadan sizi daha fazla ücretlendirmek için döviz kurlarına gizliden fiyat koyuyorlar. Bir de üstüne ücretleri varsa, sizi iki kez ücretlendirmiş oluyorlar.
Wise asla döviz kurunda ücret gizlemez. Size gerçek kuru veririz. Kur ve ücretimizi diğer rakiplerle karşılaştırın, farkı kendiniz görün.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsveç kronundan Macar forintine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak HUF seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → HUF kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları İsveç Kronu / Macar Forinti
|1 SEK
|34,35700 HUF
|5 SEK
|171,78500 HUF
|10 SEK
|343,57000 HUF
|20 SEK
|687,14000 HUF
|50 SEK
|1.717,85000 HUF
|100 SEK
|3.435,70000 HUF
|250 SEK
|8.589,25000 HUF
|500 SEK
|17.178,50000 HUF
|1000 SEK
|34.357,00000 HUF
|2000 SEK
|68.714,00000 HUF
|5000 SEK
|171.785,00000 HUF
|10000 SEK
|343.570,00000 HUF
|Çevrim kurları Macar Forinti / İsveç Kronu
|2000 HUF
|58,21220 SEK
|5000 HUF
|145,53050 SEK
|10000 HUF
|291,06100 SEK
|15000 HUF
|436,59150 SEK
|20000 HUF
|582,12200 SEK
|30000 HUF
|873,18300 SEK
|40000 HUF
|1.164,24400 SEK
|50000 HUF
|1.455,30500 SEK
|60000 HUF
|1.746,36600 SEK
|100000 HUF
|2.910,61000 SEK
|150000 HUF
|4.365,91500 SEK
|200000 HUF
|5.821,22000 SEK