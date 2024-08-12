5 İsveç kronundan Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile SEK → GEL çevirin

5 sek
1,28 gel

1,000kr SEK = 0,2562₾ GEL

03:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → GEL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → GELSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,25870,2759
Düşük0,25050,2498
Ortalama0,25430,2612
Değişim-0.97%2.55%
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1 SEK → GEL istatistikleri

SEK → GEL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2587, en düşük 0,2505 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2543 oldu. SEK → GEL kurundaki değişiklik -0.97 değerindeydi.

SEK → GEL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2759, en düşük 0,2498 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2612 oldu. SEK → GEL kurundaki değişiklik 2.55 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83810,80683,9471,3743,96
1 EUR1,09110,8557,46311,79491,6241,4994,322
1 GBP1,2761,16918,72413,788107,1121,7535,053
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2770,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Gürcistan Larisi
1 SEK0,25615 GEL
5 SEK1,28077 GEL
10 SEK2,56154 GEL
20 SEK5,12308 GEL
50 SEK12,80770 GEL
100 SEK25,61540 GEL
250 SEK64,03850 GEL
500 SEK128,07700 GEL
1000 SEK256,15400 GEL
2000 SEK512,30800 GEL
5000 SEK1.280,77000 GEL
10000 SEK2.561,54000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / İsveç Kronu
1 GEL3,90390 SEK
5 GEL19,51950 SEK
10 GEL39,03900 SEK
20 GEL78,07800 SEK
50 GEL195,19500 SEK
100 GEL390,39000 SEK
250 GEL975,97500 SEK
500 GEL1.951,95000 SEK
1000 GEL3.903,90000 SEK
2000 GEL7.807,80000 SEK
5000 GEL19.519,50000 SEK
10000 GEL39.039,00000 SEK