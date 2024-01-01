10 Gürcistan larisinden İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile GEL → SEK çevirin

10 gel
39,46 sek

1,000₾ GEL = 3,946kr SEK

02:16 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → SEKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,99164,0778
Düşük3,75533,6248
Ortalama3,90223,8496
Değişim4.39%-2.28%
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1 GEL → SEK istatistikleri

GEL → SEK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,9916, en düşük 3,7553 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,9022 oldu. GEL → SEK kurundaki değişiklik 4.39 değerindeydi.

GEL → SEK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,0778, en düşük 3,6248 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,8496 oldu. GEL → SEK kurundaki değişiklik -2.28 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,08390,6361,4961,6580,9520,221
1 GBP1,18711,285107,5941,7761,9691,12724,004
1 USD0,9240,778183,7211,3821,5320,87718,678
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / İsveç Kronu
1 GEL3,94603 SEK
5 GEL19,73015 SEK
10 GEL39,46030 SEK
20 GEL78,92060 SEK
50 GEL197,30150 SEK
100 GEL394,60300 SEK
250 GEL986,50750 SEK
500 GEL1.973,01500 SEK
1000 GEL3.946,03000 SEK
2000 GEL7.892,06000 SEK
5000 GEL19.730,15000 SEK
10000 GEL39.460,30000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Gürcistan Larisi
1 SEK0,25342 GEL
5 SEK1,26710 GEL
10 SEK2,53419 GEL
20 SEK5,06838 GEL
50 SEK12,67095 GEL
100 SEK25,34190 GEL
250 SEK63,35475 GEL
500 SEK126,70950 GEL
1000 SEK253,41900 GEL
2000 SEK506,83800 GEL
5000 SEK1.267,09500 GEL
10000 SEK2.534,19000 GEL