2.000 İsveç kronundan Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile SEK → CRC çevirin

2.000 sek
100.750,60 crc

1,000kr SEK = 50,38₡ CRC

03:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → CRC çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek50,510350,9784
Düşük48,594047,2831
Ortalama49,475249,5316
Değişim0.72%6.54%
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1 SEK → CRC istatistikleri

SEK → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 50,5103, en düşük 48,5940 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 49,4752 oldu. SEK → CRC kurundaki değişiklik 0.72 değerindeydi.

SEK → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 50,9784, en düşük 47,2831 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 49,5316 oldu. SEK → CRC kurundaki değişiklik 6.54 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7846,83610,79983,9551,3743,961
1 EUR1,09210,8567,46311,7991,6571,54,324
1 GBP1,2761,16918,72313,782107,1341,7535,054
1 DKK0,1460,1340,11511,5812,2820,2010,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Kosta Rika Kolonu
1 SEK50,37530 CRC
5 SEK251,87650 CRC
10 SEK503,75300 CRC
20 SEK1.007,50600 CRC
50 SEK2.518,76500 CRC
100 SEK5.037,53000 CRC
250 SEK12.593,82500 CRC
500 SEK25.187,65000 CRC
1000 SEK50.375,30000 CRC
2000 SEK100.750,60000 CRC
5000 SEK251.876,50000 CRC
10000 SEK503.753,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / İsveç Kronu
1 CRC0,01985 SEK
5 CRC0,09926 SEK
10 CRC0,19851 SEK
20 CRC0,39702 SEK
50 CRC0,99255 SEK
100 CRC1,98510 SEK
250 CRC4,96275 SEK
500 CRC9,92550 SEK
1000 CRC19,85100 SEK
2000 CRC39,70200 SEK
5000 CRC99,25500 SEK
10000 CRC198,51000 SEK