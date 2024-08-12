İsveç kronundan Kosta Rika kolonuna Geçmiş Döviz Kurları
İsveç kronundan Kosta Rika kolonuna geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, İsveç kronundan (SEK) Kosta Rika kolonuna (CRC) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 12-08-2019 ile 12-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SEK - CRC için tarihi verilerin detaylarını içerir.
İsveç kronu → Kosta Rika kolonu döviz kuru geçmişi
Bugünün İsveç kronu Kosta Rika kolonuna döviz kuru şu anda 50,379, dünden bu yana %0.029 değerinde değişti. İsveç kronu değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %1.552 artışla görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada İsveç kronu Kosta Rika kolonuna döviz kuru en yüksek değeri 50,636 (08-08-2024) ile en düşük değeri 49,249 (05-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %0.788 artış ile 05-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
İsveç kronundan Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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