1 İsveç kronundan Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile SEK → BWP çevirin

1 sek
1,28 bwp

1,000kr SEK = 1,277P BWP

15:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → BWP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,30071,3210
Düşük1,24971,2497
Ortalama1,27311,2784
Değişim-1.81%1.79%
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1 SEK → BWP istatistikleri

SEK → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,3007, en düşük 1,2497 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2731 oldu. SEK → BWP kurundaki değişiklik -1.81 değerindeydi.

SEK → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,3210, en düşük 1,2497 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2784 oldu. SEK → BWP kurundaki değişiklik 1.79 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83310,94883,781,3853,93
1 EUR1,09210,8537,46211,95691,4921,5134,292
1 GBP1,2811,17318,75114,021107,3011,7745,033
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2610,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Botsvana Pulası
1 SEK1,27714 BWP
5 SEK6,38570 BWP
10 SEK12,77140 BWP
20 SEK25,54280 BWP
50 SEK63,85700 BWP
100 SEK127,71400 BWP
250 SEK319,28500 BWP
500 SEK638,57000 BWP
1000 SEK1.277,14000 BWP
2000 SEK2.554,28000 BWP
5000 SEK6.385,70000 BWP
10000 SEK12.771,40000 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / İsveç Kronu
1 BWP0,78300 SEK
5 BWP3,91500 SEK
10 BWP7,83000 SEK
20 BWP15,66000 SEK
50 BWP39,15000 SEK
100 BWP78,30000 SEK
250 BWP195,75000 SEK
500 BWP391,50000 SEK
1000 BWP783,00000 SEK
2000 BWP1.566,00000 SEK
5000 BWP3.915,00000 SEK
10000 BWP7.830,00000 SEK