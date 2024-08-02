10 bin İsveç kronundan Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile SEK → BDT çevirin

10.000 sek
111.019 bdt

1,000kr SEK = 11,10Tk BDT

15:03 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → BDT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,203111,3040
Düşük10,840310,0423
Ortalama11,044811,0059
Değişim-0.89%9.78%
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1 SEK → BDT istatistikleri

SEK → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,2031, en düşük 10,8403 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,0448 oldu. SEK → BDT kurundaki değişiklik -0.89 değerindeydi.

SEK → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,3040, en düşük 10,0423 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,0059 oldu. SEK → BDT kurundaki değişiklik 9.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83310,9683,7831,3863,93
1 EUR1,09210,8537,46311,96991,51,5134,292
1 GBP1,2811,17318,75214,038107,3141,7755,034
1 DKK0,1460,1340,11411,60412,2610,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Bangladeş Takası
1 SEK11,10190 BDT
5 SEK55,50950 BDT
10 SEK111,01900 BDT
20 SEK222,03800 BDT
50 SEK555,09500 BDT
100 SEK1.110,19000 BDT
250 SEK2.775,47500 BDT
500 SEK5.550,95000 BDT
1000 SEK11.101,90000 BDT
2000 SEK22.203,80000 BDT
5000 SEK55.509,50000 BDT
10000 SEK111.019,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / İsveç Kronu
1 BDT0,09007 SEK
5 BDT0,45037 SEK
10 BDT0,90075 SEK
20 BDT1,80149 SEK
50 BDT4,50373 SEK
100 BDT9,00745 SEK
250 BDT22,51863 SEK
500 BDT45,03725 SEK
1000 BDT90,07450 SEK
2000 BDT180,14900 SEK
5000 BDT450,37250 SEK
10000 BDT900,74500 SEK