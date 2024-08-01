100 İsveç kronundan Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile SEK → BDT çevirin

100 sek
1.109,68 bdt

1,000kr SEK = 11,10Tk BDT

15:04 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → BDT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,203111,3040
Düşük10,840310,0423
Ortalama11,044811,0059
Değişim-0.89%9.78%
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1 SEK → BDT istatistikleri

SEK → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,2031, en düşük 10,8403 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,0448 oldu. SEK → BDT kurundaki değişiklik -0.89 değerindeydi.

SEK → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,3040, en düşük 10,0423 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,0059 oldu. SEK → BDT kurundaki değişiklik 9.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83410,96383,7811,3863,932
1 EUR1,09210,8537,46311,97191,4851,5144,293
1 GBP1,281,17318,75114,037107,2691,7755,034
1 DKK0,1460,1340,11411,60412,2590,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Bangladeş Takası
1 SEK11,09680 BDT
5 SEK55,48400 BDT
10 SEK110,96800 BDT
20 SEK221,93600 BDT
50 SEK554,84000 BDT
100 SEK1.109,68000 BDT
250 SEK2.774,20000 BDT
500 SEK5.548,40000 BDT
1000 SEK11.096,80000 BDT
2000 SEK22.193,60000 BDT
5000 SEK55.484,00000 BDT
10000 SEK110.968,00000 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / İsveç Kronu
1 BDT0,09012 SEK
5 BDT0,45058 SEK
10 BDT0,90116 SEK
20 BDT1,80233 SEK
50 BDT4,50582 SEK
100 BDT9,01163 SEK
250 BDT22,52908 SEK
500 BDT45,05815 SEK
1000 BDT90,11630 SEK
2000 BDT180,23260 SEK
5000 BDT450,58150 SEK
10000 BDT901,16300 SEK