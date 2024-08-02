10 bin İsveç kronundan Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile SEK → AUD çevirin

10.000 sek
1.451,05 aud

1,000kr SEK = 0,1451A$ AUD

14:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → AUD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,14510,1451
Düşük0,13950,1393
Ortalama0,14090,1416
Değişim2.15%3.73%
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1 SEK → AUD istatistikleri

SEK → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1451, en düşük 0,1395 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1409 oldu. SEK → AUD kurundaki değişiklik 2.15 değerindeydi.

SEK → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1451, en düşük 0,1393 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1416 oldu. SEK → AUD kurundaki değişiklik 3.73 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7816,83210,95983,7891,3863,93
1 EUR1,09210,8537,46211,96991,5141,5134,293
1 GBP1,2811,17218,74914,034107,3041,7745,033
1 DKK0,1460,1340,11411,60412,2640,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Avustralya Doları
1 SEK0,14511 AUD
5 SEK0,72553 AUD
10 SEK1,45105 AUD
20 SEK2,90210 AUD
50 SEK7,25525 AUD
100 SEK14,51050 AUD
250 SEK36,27625 AUD
500 SEK72,55250 AUD
1000 SEK145,10500 AUD
2000 SEK290,21000 AUD
5000 SEK725,52500 AUD
10000 SEK1.451,05000 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / İsveç Kronu
1 AUD6,89155 SEK
5 AUD34,45775 SEK
10 AUD68,91550 SEK
20 AUD137,83100 SEK
50 AUD344,57750 SEK
100 AUD689,15500 SEK
250 AUD1.722,88750 SEK
500 AUD3.445,77500 SEK
1000 AUD6.891,55000 SEK
2000 AUD13.783,10000 SEK
5000 AUD34.457,75000 SEK
10000 AUD68.915,50000 SEK