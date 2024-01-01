5 Seyşeller rupisinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile SCR → MYR çevirin

5 scr
1,50 myr

1,000₨ SCR = 0,2998RM MYR

13:56 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → MYR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,34350,3545
Düşük0,29950,2995
Ortalama0,33340,3391
Değişim-11.77%-13.78%
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1 SCR → MYR istatistikleri

SCR → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3435, en düşük 0,2995 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3334 oldu. SCR → MYR kurundaki değişiklik -11.77 değerindeydi.

SCR → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3545, en düşük 0,2995 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3391 oldu. SCR → MYR kurundaki değişiklik -13.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,0991,3341,511,6680,94120,722
1 GBP1,17611,283107,4411,7771,9631,10724,376
1 USD0,9170,78183,7621,3851,530,86319,004
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Malezya Ringiti
1 SCR0,29979 MYR
5 SCR1,49893 MYR
10 SCR2,99786 MYR
20 SCR5,99572 MYR
50 SCR14,98930 MYR
100 SCR29,97860 MYR
250 SCR74,94650 MYR
500 SCR149,89300 MYR
1000 SCR299,78600 MYR
2000 SCR599,57200 MYR
5000 SCR1.498,93000 MYR
10000 SCR2.997,86000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Seyşeller Rupisi
1 MYR3,33571 SCR
5 MYR16,67855 SCR
10 MYR33,35710 SCR
20 MYR66,71420 SCR
50 MYR166,78550 SCR
100 MYR333,57100 SCR
250 MYR833,92750 SCR
500 MYR1.667,85500 SCR
1000 MYR3.335,71000 SCR
2000 MYR6.671,42000 SCR
5000 MYR16.678,55000 SCR
10000 MYR33.357,10000 SCR