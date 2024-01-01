Seyşeller rupisinden Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile SCR → MAD çevirin

1.000 scr
728,92 mad

1.00000 SCR = 0.72892 MAD

20:10 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548351.07789.38731.450991.651710.9475718.3564
1 GBP1.1698211.25985104.5631.697331.932141.1084821.4729
1 USD0.92850.793745182.99661.347251.533620.8798517.044
1 INR0.01118730.009563590.012048710.01623260.01847820.0106010.205358

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Seyşeller rupisinden Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Fas Dirhemi
1 SCR0.72892 MAD
5 SCR3.64459 MAD
10 SCR7.28917 MAD
20 SCR14.57834 MAD
50 SCR36.44585 MAD
100 SCR72.89170 MAD
250 SCR182.22925 MAD
500 SCR364.45850 MAD
1000 SCR728.91700 MAD
2000 SCR1457.83400 MAD
5000 SCR3644.58500 MAD
10000 SCR7289.17000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Seyşeller Rupisi
1 MAD1.37190 SCR
5 MAD6.85950 SCR
10 MAD13.71900 SCR
20 MAD27.43800 SCR
50 MAD68.59500 SCR
100 MAD137.19000 SCR
250 MAD342.97500 SCR
500 MAD685.95000 SCR
1000 MAD1371.90000 SCR
2000 MAD2743.80000 SCR
5000 MAD6859.50000 SCR
10000 MAD13719.00000 SCR