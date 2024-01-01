20 Seyşeller rupisinden Japon yenine

Reel döviz kuru ile SCR → JPY çevirin

20 scr
201 jpy

1,000₨ SCR = 10,06¥ JPY

13:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → JPY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,746811,8219
Düşük10,064210,0642
Ortalama11,211211,3456
Değişim-13.51%-10.24%
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1 SCR → JPY istatistikleri

SCR → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,7468, en düşük 10,0642 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,2112 oldu. SCR → JPY kurundaki değişiklik -13.51 değerindeydi.

SCR → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,8219, en düşük 10,0642 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,3456 oldu. SCR → JPY kurundaki değişiklik -10.24 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08991,191,5081,6680,94120,692
1 GBP1,17711,281107,3241,7751,9631,10824,352
1 USD0,9190,78183,7651,3851,5320,86519,007
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Japon Yeni
1 SCR10,06420 JPY
5 SCR50,32100 JPY
10 SCR100,64200 JPY
20 SCR201,28400 JPY
50 SCR503,21000 JPY
100 SCR1.006,42000 JPY
250 SCR2.516,05000 JPY
500 SCR5.032,10000 JPY
1000 SCR10.064,20000 JPY
2000 SCR20.128,40000 JPY
5000 SCR50.321,00000 JPY
10000 SCR100.642,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Seyşeller Rupisi
100 JPY9,93616 SCR
1000 JPY99,36160 SCR
1500 JPY149,04240 SCR
2000 JPY198,72320 SCR
3000 JPY298,08480 SCR
5000 JPY496,80800 SCR
5400 JPY536,55264 SCR
10000 JPY993,61600 SCR
15000 JPY1.490,42400 SCR
20000 JPY1.987,23200 SCR
25000 JPY2.484,04000 SCR
30000 JPY2.980,84800 SCR