Seyşeller rupisinden Japon yenine Geçmiş Döviz Kurları
Seyşeller rupisinden Japon yenine geçmiş özetine hoş geldiniz. Bu, Seyşeller rupisinden (SCR) Japon yenine (JPY) döviz kuru geçmişinin özetinin gösterildiği sayfadır. 02-08-2019 ile 02-08-2024 arasındaki 5 yıllık süre boyunca, SCR - JPY için tarihi verilerin detaylarını içerir.
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Seyşeller rupisi → Japon yeni döviz kuru geçmişi
Bugünün Seyşeller rupisi Japon yenine döviz kuru şu anda 9,880, dünden bu yana %-10.645 değerinde değişti. Seyşeller rupisi değeri geçtiğimiz hafta boyunca, 7 gün önceki değerine oranla %-10.752 düşüşle görece stabil kaldı.Geçtiğimiz haftada Seyşeller rupisi Japon yenine döviz kuru en yüksek değeri 11,828 (30-07-2024) ile en düşük değeri 9,880 (02-08-2024) arasında dalgalandı. En büyük 24 saatlik değer değişimi %-8.976 düşüş ile 02-08-2024 günü gerçekleşti.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Seyşeller rupisinden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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