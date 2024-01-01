Seyşeller rupisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile SCR → JMD çevirin

1.000 scr
11.527,90 jmd

1.00000 SCR = 11.52790 JMD

20:08 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548551.0769589.38591.451141.651640.9475618.3587
1 GBP1.1697911.2598104.5621.697521.932061.1084521.4757
1 USD0.928550.793777182.99911.347451.533620.8798517.0469
1 INR0.01118740.009563680.012048310.01623450.01847760.01060070.205387

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Seyşeller rupisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Jamaika Doları
1 SCR11.52790 JMD
5 SCR57.63950 JMD
10 SCR115.27900 JMD
20 SCR230.55800 JMD
50 SCR576.39500 JMD
100 SCR1152.79000 JMD
250 SCR2881.97500 JMD
500 SCR5763.95000 JMD
1000 SCR11527.90000 JMD
2000 SCR23055.80000 JMD
5000 SCR57639.50000 JMD
10000 SCR115279.00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Seyşeller Rupisi
1 JMD0.08675 SCR
5 JMD0.43373 SCR
10 JMD0.86746 SCR
20 JMD1.73492 SCR
50 JMD4.33731 SCR
100 JMD8.67462 SCR
250 JMD21.68655 SCR
500 JMD43.37310 SCR
1000 JMD86.74620 SCR
2000 JMD173.49240 SCR
5000 JMD433.73100 SCR
10000 JMD867.46200 SCR