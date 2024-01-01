1 Seyşeller rupisinden Jamaika dolarına

Reel döviz kuru ile SCR → JMD çevirin

1 scr
10,43 jmd

1,000₨ SCR = 10,43J$ JMD

13:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SCR → JMD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SCR → JMDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek11,672111,7047
Düşük10,425610,4256
Ortalama11,151911,2561
Değişim-7.14%-8.59%
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1 SCR → JMD istatistikleri

SCR → JMD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 11,6721, en düşük 10,4256 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 11,1519 oldu. SCR → JMD kurundaki değişiklik -7.14 değerindeydi.

SCR → JMD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 11,7047, en düşük 10,4256 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 11,2561 oldu. SCR → JMD kurundaki değişiklik -8.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,851,08991,2241,5091,6680,94120,727
1 GBP1,17711,281107,3321,7751,9631,10724,387
1 USD0,9180,78183,7641,3851,5320,86419,032
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,227

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Jamaika Doları
1 SCR10,42560 JMD
5 SCR52,12800 JMD
10 SCR104,25600 JMD
20 SCR208,51200 JMD
50 SCR521,28000 JMD
100 SCR1.042,56000 JMD
250 SCR2.606,40000 JMD
500 SCR5.212,80000 JMD
1000 SCR10.425,60000 JMD
2000 SCR20.851,20000 JMD
5000 SCR52.128,00000 JMD
10000 SCR104.256,00000 JMD
Çevrim kurları Jamaika Doları / Seyşeller Rupisi
1 JMD0,09592 SCR
5 JMD0,47959 SCR
10 JMD0,95918 SCR
20 JMD1,91836 SCR
50 JMD4,79591 SCR
100 JMD9,59181 SCR
250 JMD23,97953 SCR
500 JMD47,95905 SCR
1000 JMD95,91810 SCR
2000 JMD191,83620 SCR
5000 JMD479,59050 SCR
10000 JMD959,18100 SCR