Seyşeller rupisinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile SCR → JEP çevirin

1.000 scr
58,72 jep

1.00000 SCR = 0.05872 JEP

20:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854851.0768589.37491.451111.651740.94755518.3568
1 GBP1.169811.25975104.5551.697581.932281.1084521.4747
1 USD0.92860.793808182.99661.347551.533860.8799517.0468
1 INR0.01118880.009564350.012048710.01623620.0184810.01060220.205392

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Seyşeller rupisinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SCR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SCR → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Seyşeller rupisi için en iyi döviz çiftleri

SCR → USD

SCR → EUR

SCR → GBP

SCR → INR

SCR → JPY

SCR → RUB

SCR → AUD

SCR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Seyşeller Rupisi / Jersey poundu
1 SCR0.05872 JEP
5 SCR0.29360 JEP
10 SCR0.58720 JEP
20 SCR1.17440 JEP
50 SCR2.93600 JEP
100 SCR5.87201 JEP
250 SCR14.68002 JEP
500 SCR29.36005 JEP
1000 SCR58.72010 JEP
2000 SCR117.44020 JEP
5000 SCR293.60050 JEP
10000 SCR587.20100 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Seyşeller Rupisi
1 JEP17.02990 SCR
5 JEP85.14950 SCR
10 JEP170.29900 SCR
20 JEP340.59800 SCR
50 JEP851.49500 SCR
100 JEP1702.99000 SCR
250 JEP4257.47500 SCR
500 JEP8514.95000 SCR
1000 JEP17029.90000 SCR
2000 JEP34059.80000 SCR
5000 JEP85149.50000 SCR
10000 JEP170299.00000 SCR